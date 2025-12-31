Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Doğal ürünlerle sosyal dayanışma

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman ile birlikte huzurevinde düzenlenen haftalık 'Salçalı ekmek' etkinliğine katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte huzurevi sakinleriyle sohbet edilerek doğal ürünlerle hazırlanan salçalı ekmek ikram edildi ve etkinliğin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyet, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

Nejat İlhan şöyle dedi: "Yumurtalar kümesten, zeytinler bahçeden, ekmekler Üzeyir amcamızdan. Doğal ve samimi bu güzel etkinlikte herkese afiyet olsun. Büyüklerimizle bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk"

BİLECİK’TE HUZUREVİNDE SALÇALI EKMEK ETKİNLİĞİ