Bilecik'te Jandarma Asayiş Vakfı 2026 Faaliyet Planını Belirledi

Bilecik’te Jandarma Asayiş Vakfı İl Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, 2025 yılı değerlendirmesi yapılarak 2026 yılı faaliyetleri planlandı. Toplantıya Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı başkanlık etti; vakıf il temsilciliği üyeleri katıldı.

Görüşülen Konular

Toplantıda 2025 yılı içinde vakıf faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. 2026 yılında icra edilmesi planlanan projeler ve faaliyetler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Jandarma teşkilatının sosyal, kültürel ve destekleyici faaliyetlerinin güçlendirilmesi ile vakıf çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi amaçlandı.

Kararlar ve Yol Haritası

Karşılıklı istişarelerin ardından gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlendi; çalışmaların planlı, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdürülmesine karar verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı, "Jandarma Asayiş Vakfımızın ilimizde yürüttüğü faaliyetleri önemsiyoruz. 2026 yılında da birlik ve beraberlik içerisinde, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

