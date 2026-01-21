Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla belediyeye ait binalara ay yıldızlı Türk bayrakları asıldı; kentte birlik mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:59
Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasın talimatıyla, belediyeye ait binalara ay yıldızlı al bayraklar asıldı.

Aras'tan çağrı

Ahmet Aras sosyal medya paylaşımında, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \"Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir\" sözleriyle anlamını bulan bayrağımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine ay yıldızlı al bayrağımızı asmaya davet ediyoruz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Belediye ve kent merkezinde bayrak uygulaması

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi binası ile Menteşe Belediyesi binası başta olmak üzere, belediyeye ait alanlarda büyük ebatlı ay yıldızlı al bayraklar asıldı. Belediye binalarındaki bayrak uygulamasının yanı sıra, Muğla Müzesi binasında da Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Kent merkezinde dalgalanan ay yıldızlı bayraklar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, Muğla'da milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlü bir şekilde yansıtıldığı mesajı verildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

