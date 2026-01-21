Muğla'da Belediye Binaları Ay-Yıldızlı Türk Bayraklarıyla Donatıldı

Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arasın talimatıyla, belediyeye ait binalara ay yıldızlı al bayraklar asıldı.

Aras'tan çağrı

Ahmet Aras sosyal medya paylaşımında, "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \"Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir\" sözleriyle anlamını bulan bayrağımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı evlerine ve iş yerlerine ay yıldızlı al bayrağımızı asmaya davet ediyoruz" diyerek vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

Belediye ve kent merkezinde bayrak uygulaması

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi binası ile Menteşe Belediyesi binası başta olmak üzere, belediyeye ait alanlarda büyük ebatlı ay yıldızlı al bayraklar asıldı. Belediye binalarındaki bayrak uygulamasının yanı sıra, Muğla Müzesi binasında da Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Kent merkezinde dalgalanan ay yıldızlı bayraklar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, Muğla'da milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlü bir şekilde yansıtıldığı mesajı verildi.

TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRININ ARDINDAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS’IN TALİMATIYLA BELEDİYEYE AİT BİNALARA AY YILDIZLI AL BAYRAKLAR ASILDI.