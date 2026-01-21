Yeşilyurt Belediyesi'nden Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliği Başladı

Spor, eğlence ve sosyalleşme bir arada

Yeşilyurt Belediyesi, sömestr tatilini verimli ve hareketli geçirmek isteyen çocuklar ve gençler için Geleneksel AVM Sömestr Spor Şenliğini başlattı. Etkinlik, tatil boyunca AVM ziyaretçilerine renkli spor ve eğlence imkanları sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesindeki organizasyonda masa tenisi, masa curling, langırt, dart, badminton gibi sportif faaliyetler yer alıyor.

Ayrıca çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için şans yolu, çember atma, limbo oyunu, sos oyunu ve Kahoot bilgi yarışmaları düzenleniyor; etkinlikler her yaş grubuna hitap ederek hem fiziksel aktiviteyi hem de zihinsel gelişimi destekliyor.

Alanında uzman eğitmenler ve görevli personel eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklara güvenli bir ortamda spor yapma ve sosyalleşme imkanı sunuyor. Gün boyu süren programlar aynı zamanda ailelere de ekran karşısında olmayan bir alternatif sağlıyor.

Şenlikte başarılı olan katılımcılara sürpriz hediyeler ve ikramlar veriliyor; aileler Yeşilyurt Belediyesi’nin çocuklara yönelik sosyal ve sportif projelerinden memnuniyetlerini dile getiriyor.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, sömestr tatili boyunca devam edecek şenliğe tüm çocukları ve aileleri davet ederek, etkinlikle çocukların sporla iç içe, sağlıklı ve eğlenceli bir tatil geçirmesinin hedeflendiğini belirtti.

