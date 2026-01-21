Coğrafi işaretli ot süpürgeler yok oluyor: Sakarya'nın son ustaları

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:23
SAKARYA (İHA) – Elektrikli süpürgelerin yaygınlaşmadığı dönemlerde ev temizliğinin vazgeçilmezi olan ve Sakarya'daki az sayıda usta tarafından üretilen coğrafi işaretli ot süpürgeler, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alıyor. Teknolojiye adeta direnerek usta ellerde hazırlanan ot süpürgeler 150 liradan alıcı buluyor.

Elektrikli süpürgeler ve temizlik robotlarının yaygınlaşmasıyla talebi düşen ot süpürgeler, Sakarya'da babadan oğula geçen yöntemlerle sınırlı sayıda usta tarafından üretiliyor. Süpürgeciliğin; otun hasadı, temizlenmesi, kükürtle kurutulması, belirli boya getirilmesi, tek tek ayrılması, taslak haline getirilmesi, tutma yerinin yapılması ve dikiş atılması gibi zahmetli aşamalardan geçtiği belirtiliyor. Ustaların el emeğiyle hazırlanan süpürgeler, üretimden sonra ülkenin birçok şehrine gönderiliyor.

"Eskiden alışık olan insanlar evinde bulunduruyor" — Selahattin Burucuoğlu

Selahattin Burucuoğlu (46 yıldır usta) şöyle diyor: "Bizim yaptığımız iş süpürgenin imalatı. Ot olarak geliyor, işlendikten sonra bizlere gelir. Dört aşamadan geçer ve süpürge haline gelir. Vatandaşlar bunu bahçesinde, balkonunu yıkarken kullanıyor. Eskiden alışık olan insanlar evinde bulunduruyor. Hanımlar, halıları dövüp arkasında bu süpürgelerle süpürürlerdi şimdi o durum kalmadı. Robotlar, elektrikli süpürgelerle süpürüyorlar, yıkama zamanı gelince de halı yıkamacılara veriyorlar"

"Bu meslek bitti gibi bir şey, biz son demleriyiz" — Şaban Boşluk

Usta Şaban Boşluk mesleğin durumu için şu değerlendirmeyi yapıyor: "Eskiden fayans yoktu, haleflikseler vardı bu süpürgelerle iş görülürdü. Şimdi bunlar kalmadığı için bir süpürge iki ayda bitiyorsa şuan 3 yıl gidiyor bir ot süpürgesi. Bununda isteği azaldığı için bizde az üretim yapıyoruz. Biz emekliyiz, istek ve fırsat olunca gelip yapıyoruz, sürekli yaptığımız bir şey değil bu. Bu meslek bitti gibi bir şey, biz son demleriyiz. Eskiden 2 bin kayıtlı esnaf varken şu anda 50-60 esnaf kaldı. Bunlarda sürekli çalışan esnaf değil. Tüketemediğin bir ürünü yapıp kenara koysan ne olacak. Tamamıyla el sanatıyla yapılan bu meslek bitmeye yüz tutmuş bir meslek"

"Süpürge eskiden evin içindeydi şimdi dışarda kaldı" — Yusuf Özbek

İmalatçı Yusuf Özbek de kaygılarını şöyle aktarıyor: "Baba mesleğim, babama da onun atasından kalma olarak sürdürüyoruz. Yok olmaya yüz tutmuş bir meslek. Süpürge eskiden evin içindeydi şimdi dışarda kaldı. Eskiden teknoloji yoktu hanımlar, evin içinde kullanıyordu. Şu anda da Anadolu’nun kırsal kesimlerinde, belediyelerde, bazı iş yerlerinde bu süpürgeler kullanılıyor. Talep yaklaşık 20 yıldan beri azaldı ve bizden çıkış fiyatı 100 ile 150 lira arasında değişiyor. Ot süpürge ister istemez toz kaldırır ve hanımlar bunu istemez. Elektrikli süpürge ise kadın yürüyerek 10 dakikada bütün evi temizliyor, ot süpürgede bu biraz daha fazla zorlaşıyor. Geleceği yok bu mesleğim. Benim yaşım 47 ve benden sonra yapacak biri yok. Süpürgemizi teknolojik anlamda yenileme gibi bir durumda yok, kullanım alanı da dar. Biz biraz daha ayakta kalabilmek ve bu işi biraz daha sürdürebilmek istiyoruz"

Ustalar, yetişecek çırak ve sürdürülebilir talep oluşmadığı sürece bu geleneksel el sanatının giderek kaybolacağı uyarısını yapıyor.

