Bilecik'te Jandarma ve Zabıta'dan İş Birliği Vurgusu

Bilecik'te Jandarma ve Zabıta Bir Araya Geldi
Kurumlar arası koordinasyon ve kamu düzeni ele alındı
Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev arasında gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliği, sahada yürütülen çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanması konuları ele alındı.
Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak güvenlik ile belediye hizmetleri arasında koordinasyonun önemi vurgulandı. Sahadaki uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Engin bilgi birikimlerinin aktarımından dolayı Zabıta Müdürlüğümüz adına sonsuz şükranlarımızı arz ederken, bizim rahat yaşamamız için canları pahasına gece gündüz görev yapan tüm İl Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.
