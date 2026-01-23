Bilecik'te Jandarma ve Zabıta'dan İş Birliği Vurgusu

Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Ali Vanlı ile Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, kurumlar arası koordinasyon ve kamu düzenini görüştü.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:57
Bilecik'te Jandarma ve Zabıta'dan İş Birliği Vurgusu

Bilecik'te Jandarma ve Zabıta Bir Araya Geldi

Kurumlar arası koordinasyon ve kamu düzeni ele alındı

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı ile Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev arasında gerçekleştirilen görüşmede, kurumlar arası iş birliği, sahada yürütülen çalışmalar ve kamu düzeninin sağlanması konuları ele alındı.

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak güvenlik ile belediye hizmetleri arasında koordinasyonun önemi vurgulandı. Sahadaki uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Bilecik Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Engin bilgi birikimlerinin aktarımından dolayı Zabıta Müdürlüğümüz adına sonsuz şükranlarımızı arz ederken, bizim rahat yaşamamız için canları pahasına gece gündüz görev yapan tüm İl Jandarma personeline görevlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

BİLECİK’TE JANDARMA VE ZABITA BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK’TE JANDARMA VE ZABITA BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK’TE JANDARMA VE ZABITA BİR ARAYA GELDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları