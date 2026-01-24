Bilecik'te Osmangazi Ortaokulu'nda 'Yarıyıl Tatili Kamp' — Serdal Şimşek Ziyareti

Bilecik Osmangazi Ortaokulu'ndaki 'Yarıyıl Tatili Kamp' programını İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ziyaret etti; öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:08
Osmangazi Ortaokulunda yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kamp' programı, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından ziyaret edildi.

Program ve Ziyaret Detayları

Ziyaret sırasında Serdal Şimşek, kampı gezdi, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programın, öğrencilerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine yönelik etkinlikler içerdiği bildirildi.

"Yarıyıl tatilini hem eğitici hem de geliştirici faaliyetlerle değerlendiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum"

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen program, öğrencilere hem öğretici hem de geliştirici fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

