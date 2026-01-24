Bilecik'te Osmangazi Ortaokulu'nda 'Yarıyıl Tatili Kamp' — Serdal Şimşek Ziyareti

Osmangazi Ortaokulunda yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen 'Yarıyıl Tatili Kamp' programı, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından ziyaret edildi.

Program ve Ziyaret Detayları

Ziyaret sırasında Serdal Şimşek, kampı gezdi, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programın, öğrencilerin tatil dönemini verimli değerlendirmelerine yönelik etkinlikler içerdiği bildirildi.

"Yarıyıl tatilini hem eğitici hem de geliştirici faaliyetlerle değerlendiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum"

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen program, öğrencilere hem öğretici hem de geliştirici fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

BİLECİK’TE ‘YARIYIL TATİLİ KAMP’ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ