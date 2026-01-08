Bilecik'te Otopark Ücretlerine Zam: 1 Saat 25 TL

Bilecik Belediye Meclisinin Ocak ayı 1'inci birleşiminde cadde ve sokaklardaki otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi Ücret ve Tarife Komisyonu'na sevk edildi. Komisyonun raporu Meclisin Ocak ayı 2'nci birleşiminde görüşülerek saat ücretlerine zam yapılmasına karar verildi.

Yeni Ücret Tarifesi

İlk 5 dakika ücretsiz olmak üzere Bilecik Merkez muhtelif cadde ve sokaklarda uygulanan ücretler şu şekilde belirlendi.

Otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan), küçük kamyonet ve SUV araçlar için 1 saate kadar KDV dâhil 25 TL.

Aynı araç grubu için 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dâhil 15 TL.

Yarım otobüs, otobüs, kamyon gibi bir park yerinden daha fazla alan işgal eden araçlar için 1 saate kadar KDV dâhil 50 TL, 1 saatten sonra her 1 saat için KDV dâhil 30 TL.

Aylık Sınırsız Abonelik

Ücret ve Tarife Komisyonu raporuna göre aylık sınırsız abonelik ücretleri güncellendi. Küçük araçlar için KDV dâhil 2.500 TL, büyük araçlar için KDV dâhil 3.000 TL olarak belirlendi.

Meclis Kararı ve Oy Durumu

Tarife teklifi Mecliste oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'nin red yönünde oy kullanmalarına rağmen teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

