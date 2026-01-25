Bilecik'te Polis Eş Zamanlı Denetimleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelinde eş zamanlı uygulamalar yapıldı; umuma açık alanlar ve yol uygulama noktaları kontrol edildi.

Kent genelinde güvenlik seferberliği

Bilecik’te kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi. Denetimler, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Kontrol edilen alanlar: umuma açık yerler, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktaları.

Uygulamalarda suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik kapsamlı denetimler yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Bilecik’in huzuru için sahada görevlerinin başında olduklarını, daha güvenli ve huzurlu bir kent için çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

