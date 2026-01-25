Bilecik'te Sınav Haftasında Öğrencilere Sıcak Çorba Desteği

Bilecik Belediyesi, 22 Ocak-1 Şubat arasında Kitap Kafe'yi 24 saat açık tutup her akşam 19.00’dan itibaren öğrencilere sıcak çorba ikram edecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:19
Bilecik Belediyesi, sınav haftasında öğrencilere yönelik sıcak çorba desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Uygulama Detayları

Belediye tarafından yürütülen uygulama kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan Kitap Kafe, sınav haftası boyunca öğrencilerin kullanımına açık olacak. Uygulama 22 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında devam edecek; Kitap Kafe 24 saat hizmet vererek her akşam saat 19.00’dan itibaren öğrencilere sıcak çorba ikram edecek.

Sınav temposu yoğun gençlere hem moral hem destek sağlamayı amaçlayan uygulamanın özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Alanların Genişletilmesi

Belediye, sessiz ve konforlu çalışma ortamı sunan kitap kafe sayısını kent genelinde artırdı. Hürriyet Mahallesi ve Sanat Sokağındaki yeni alanlar da öğrenciler tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise, "Sınav haftasında öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Kitap kafelerimizde hem ders çalışabilecekleri bir ortam sağlıyor hem de sıcak çorba ikramıyla onlara küçük bir destek sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

