Bilecik'te Spor Okulları Yüzme Antrenmanları Yoğun Tempoda

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamındaki yüzme antrenmanları, teknik çalışmalar ve tempo artırma setleriyle yoğun tempoda devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:46
Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları, yoğun tempoyla devam ediyor. Sporcular, antrenmanlarda her seansta performanslarını artıracak şekilde çalışıyor.

Antrenmanlarda odak noktaları

Yüzme çalışmalarında doğru kulaç tekniği, nefes uyumu ve suya hâkimiyet ön planda tutuluyor. Teknik idmanların yanı sıra mesafe yüzüşleri ve tempo artırmaya yönelik setlerle sporcuların performansı adım adım yükseltiliyor.

Programın hedefi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında yürütülen programın amacı, çocuk ve gençlerin yüzme branşında temel eğitim almasını ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamak. Antrenmanların, sporcuların fiziksel gelişimine ve disiplinli spor alışkanlığı kazanmalarına katkı sağladığı belirtiliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız kapsamında yürütülen yüzme antrenmanlarında sporcularımızın teknik gelişimini ve suya olan hâkimiyetini ön planda tutuyoruz. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yapılan bu çalışmalarla çocuklarımızın ve gençlerimizin performansını güvenli ve planlı şekilde artırmayı hedefliyoruz" dedi.

