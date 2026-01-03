Bilecik'te Taşımalı Eğitim Araçlarına Sıkı Denetim

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda güvenlik ve mevzuat kontrolleri yapıldı

Bilecik’te taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmalara Emniyet, Jandarma ve Belediye personelleri katıldı ve işlemler titizlikle yapıldı.

Denetimler sırasında taşımalı eğitim araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları kontrol edildi.

Amaç, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak olup, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili olarak, "Öğrencilerimizin güvenli ulaşımı için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Çocuklarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir" dedi.

