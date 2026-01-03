DOLAR
Bilecik'te Taşımalı Eğitim Araçlarına Sıkı Denetim

Bilecik'te taşımalı eğitim araçları, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Emniyet, Jandarma ve Belediye ekiplerince denetlendi; güvenlik ve mevzuata uygunluk kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:28
İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda güvenlik ve mevzuat kontrolleri yapıldı

Bilecik’te taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Çalışmalara Emniyet, Jandarma ve Belediye personelleri katıldı ve işlemler titizlikle yapıldı.

Denetimler sırasında taşımalı eğitim araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları kontrol edildi.

Amaç, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak olup, denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuyla ilgili olarak, "Öğrencilerimizin güvenli ulaşımı için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Çocuklarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

