Bilecik’te VKS ile Güvenlik Toplantısı: Vali Faik Oktay Sözer Katıldı

Bilecik’te VKS ile güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Vali Sözer, Bakan Yerlikaya başkanlığındaki oturuma katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Toplantıya, Vali Sözer’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı da katılım sağladı. Oturumda ülke genelinde ve iller özelinde yürütülen güvenlik çalışmaları, asayiş uygulamaları ve alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

