Edirne Esetçe'de Aşılama Sırasında Yeni Doğan Kuzu Sevinci

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Esetçe'deki aşı çalışmasında dünyaya gelen yeni doğan kuzu, ekip ve yetiştiriciyi sevindirdi; sağlık kontrolleri iyi çıktı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:02
İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aşılama çalışmaları için Esetçe beldesindeki bir çiftçiye ait işletmeye gitti. Çalışmalar sırasında dünyaya yeni gelen minik bir kuzu, ekipler ve yetiştirici tarafından sevinçle karşılandı.

Aşılama ve sağlık kontrolleri

Yeni doğan kuzunun sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aşılama ve koruyucu veterinerlik hizmetlerini sürdüren ekipler, küçükbaş hayvanların sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam etti.

Yetkililerin vurgusu

Yetkililer, kırsalda üretimin ve hayvancılığın desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, doğan her yeni canın tarımsal üretimin geleceği adına umut olduğunu ifade etti.

