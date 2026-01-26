İtfaiye çavuşu Mehmet Emin Cansız, 32 yıl sonra telsizden veda etti

Elazığ İtfaiye Müdürlüğü'nde 32 yıl görev yapan Mehmet Emin Cansız, emekliliğe ilk gününde mesai arkadaşlarının sürpriziyle telsizden son anonsunu yaparak uğurlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:48
Elazığ'da duygusal uğurlama

ELAZIĞ (İHA)Elazığ İtfaiye Müdürlüğünde 32 yıl görev yapan Mehmet Emin Cansız, emekliliğe adım attığı ilk gün mesai arkadaşlarının hazırladığı sürprizle duygusal bir törenle uğurlandı.

İtfaiye istasyonunda gerçekleşen törende 65 yaşındaki Cansız, arkadaşlarıyla anılarını paylaştı ve birlikte geçmişi yad etti. Törende Cansız, eline telsizi alarak tüm itfaiye personeline son veda anonsunu yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Cansız adına yaptırılan plaket, İtfaiye Müdürü Ahmet Fatih Yücel tarafından takdim edildi.

Mehmet Emin Cansız'ın konuşması:

1994 yılında Elazığ itfaiyesinde çalışmaya başladım. 32 senedir çalışıyordum. Yangın, kurtarma ve trafik kazalarına sayısını hatırlamadığım kadar çok gittim. Görev sürem doldu. Tüm arkadaşlarımın bana haklarını helal etmesini istiyorum. Benden yana helal olsun. Mesleğimi çok severek yaptım. Yorucu değildi

