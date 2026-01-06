Bilecik'te Yeni Adliye Binası İhalesi Şubat'ın İlk Haftasında

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yeni adliye binası ihalesinin Şubat ayının ilk haftalarında Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceğini açıkladı.





İhale Tarihi ve Yeri

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik yeni adliye binasının Şubat ayının ilk haftalarında ihaleye çıkarılacağını duyurdu. Yeni adliye binası, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşa edilecek.

İhalenin yürütücüsü olarak Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilendirildi. Sürecin başladığını belirten Yıldırım, projenin kent için önemine dikkat çekti.

Açıklama

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Bilecik’imize müjde, yeni adalet binası için ihale süreci başladı. Şubat ayının ilk haftalarında ihaleye çıkılıyor. AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetimizle şehrimizin ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya devam ediyoruz"

Şehrin adalet altyapısına yönelik bu adımın, yerel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.





