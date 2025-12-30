Bilecik'te Yılbaşı Telaşı: Kokina Satışları Hızlandı

Bilecik'te yılbaşı hareketliliği: Kokina satışları yükseliyor

Geleneksel inançlar ve kampanyalar talebi artırdı

Bilecik’te 2026 yılına girilmesine sayılı günler kala çiçekçilerde tatlı bir telaş yaşanıyor. En çok tercih edilen Kokina çiçeğinin, üzerindeki meyvelerin bir sonraki yıla kadar kararmaması halinde sahibinin ev alacağı yönünde yaygın bir inanç olduğu belirtiliyor.

Yılbaşı öncesi birçok sektörde olduğu gibi çiçekçilerde de yoğunluk artarken, Kokina bu dönemin en çok satılan çiçeği olarak öne çıkıyor. Çiçekçi Barış Çınar, şu sıralar en çok satılan çiçeğin kokina olduğunu ve bu çiçeğin şans ile mutluluk getirdiğine inanıldığını söyledi.

Çınar'ın sözleri şöyle: "Eski inanışlara göre kokinayı bir yıl boyunca öldürmez, taze kalırsa eve şans ve bereket getirdiği, hatta ev sahibi olunabileceği konusunda bir inanış var. Eski inanışlara göre bu inanışlardan dolayı yılbaşı zamanı kokina satışları hızlanıyor. Şu anda da kampanyamız mevcut. Zaten gel al da 250 liradan başlıyor fiyatlar. Ancak müşterilerin isteğine göre dizaynı, boyutları değişebiliyor. Tabii ucu çok açık bir konu. Artık kokina satışları her geçen sene daha da hızlanarak devam ediyor. Artık çiftler birbirini alırken erkekler kızlara değil de sadece artık kızlar da erkek arkadaşlarını almaya başladılar. Zaten bu şekilde süregelen bir gelenek haline geldi."

Satışlardaki hareketlilik, geleneksel inançlar ve yılbaşı kampanyalarının birleşimiyle devam ediyor.

BU ÇİÇEĞİ ALAN YAŞADI