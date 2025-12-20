Bilecik'te Yıldız Kız Futbol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik sentetik sahada gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Kız Futbol Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla büyük bir heyecana sahne oldu ve sona erdi.

Final Günü ve Ödül Töreni

Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Sporcular tek tek tebrik edildi ve gençlerin spora yönelmesinin önemi vurgulandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul sporları, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahip. Yıldız kızlarımızın sahada gösterdiği mücadele ve azim bizleri son derece gururlandırdı. Emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

