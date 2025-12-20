DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Bilecik'te Yıldız Kız Futbol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldız Kız Futbol Müsabakaları finali tamamlandı; ödüller Ramazan Demir tarafından takdim edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:26
Bilecik'te Yıldız Kız Futbol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te Yıldız Kız Futbol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik sentetik sahada gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Yıldız Kız Futbol Müsabakaları, final karşılaşmalarıyla büyük bir heyecana sahne oldu ve sona erdi.

Final Günü ve Ödül Töreni

Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından takdim edildi. Sporcular tek tek tebrik edildi ve gençlerin spora yönelmesinin önemi vurgulandı.

İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul sporları, çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde çok önemli bir yere sahip. Yıldız kızlarımızın sahada gösterdiği mücadele ve azim bizleri son derece gururlandırdı. Emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BİLECİK'TE YILDIZ KIZLAR FUTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

BİLECİK'TE YILDIZ KIZLAR FUTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

BİLECİK'TE YILDIZ KIZLAR FUTBOL MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Botan Vadisi Milli Parkı'nda Kano ve SUP'a Yoğun İlgi
2
Emekli Polis Şaban Meşeoğlu Ahşap Hat Sanatıyla Evini Müzeye Çevirdi
3
Adıyaman'da Üreticiye Güç: 190 Modern Tarım Ekipmanı Dağıtıldı
4
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
5
Elazığ'da Halk Sağlığı Toplantısı: TSM ve Kovancılar Değerlendirildi
6
Hisarcık’ta Sabah Namazı Buluşması Merkez Çarşı Camii’nde
7
Söğüt’te halı saha ücreti bin 400 TL olarak güncellendi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025