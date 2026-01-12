Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Yozgat kültürü Bilecik'te yaşatıldı

Bilecik'te yaşayan Yozgatlılar, Yozgat kültürünün önemli değerlerinden biri olan Arabaşı geleneğini yaşatmak ve hemşeriler arasındaki birlik ile dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Bilecik Öğretmenevi'nde düzenlenen geceye yoğun katılımla katıldı.

Etkinlik, tanışma, kaynaşma ve sohbet imkânı sunarken, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi sıkça vurgulandı. Katılımcılar samimi ve sıcak bir atmosferde bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Volkan Bolat, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları vererek; Yozgat'tan alınan kültürün, ahlâkın ve kardeşlik ruhunun yaşatılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Bolat, farklı şehirlerde yaşansa da gönüllerin her zaman memleketle birlikte olduğunu belirtti.

Etkinlikte söz alan Serkan Can, Levent Çakır ve Ahmet Sağlam da Yozgatlı hemşerilerle bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladılar.

Geceye sanatçı Yozgatlı Ozan Neşet İçöz damga vurdu; okuduğu şiirler ve bağlama eşliğinde seslendirdiği Yozgat türküleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Samimi bir ortamda geçen 'Arabaşı Gecesi', birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Katılımcılar, bir sonraki buluşmada yeniden bir araya gelme temennisiyle programdan ayrıldı.

BİLECİK’TE YAŞAYAN YOZGATLILAR 'ARABAŞI GECESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ