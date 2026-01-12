Adana'da Kuruyan Dereler Yağışla Coştu — Kozan ve Feke'de Akışlar Yeniden Canlandı

Adana'da Kuruyan Dereler Yağışla Coştu

Feke ve Kozan'da Kırksu ve Feke Çayı yeniden akıyor

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde etkili olan yağmur ve yüksek rakımlardaki kar yağışıyla birlikte kuruyan dereler yeniden coştu.

Kozan ilçesinde, 2025 yılı yaz döneminde Kozan Barajı'nı besleyen dere yatakları kuruma noktasına gelmişti. Son günlerde bölgedeki sağanak yağışlarla birlikte Kırksu Deresi yeniden akmaya başladı.

Feke ilçesinde ise yüksek rakımlardaki kar yağışı ve ilçe merkezinde iki gündür etkili olan sağanak yağış, Feke Çayı'nı yeniden coşturdu. Yağışların ardından bölgede meydana gelen kaya ve taş düşmelerine karşı Feke Belediyesi ekipleri temizleme çalışması başlattı. İş makinelerinin farklı bölgelerde mesai yapması nedeniyle ekipler, yola düşen kayaları elleriyle kenara alıp tehlikeyi önledi.

Vatandaş Mustafa Karatosun konuyla ilgili şunları söyledi: "Bugün yağmur yağıyor ve yukarılara kar yağıyor. Irmaklarımız coştu. İnşallah şehirlerimizde susuzluk son bulacak. Bunun Allah’tan geldiğini bilmek gerekir, ibadet ederek karşılığını vermek lazım. Allah sonumuzu hayır etsin ve rahmet bereket olsun topraklarımıza"

