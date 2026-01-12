Kar Sapanca Gölü’nü Besleyen Derilerde Debiyi Artırdı

Kar Sapanca Gölü’nü Besleyen Derelerde Debiyi Artırdı

SASKİ: Beyaz örtü içme suyu rezervlerine umut verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nü besleyen dere yataklarında kar yağışıyla birlikte debilerin yeniden yükseldiğini açıkladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar örtüsü, dere yataklarını ve yer altı su kaynaklarını canlandırırken, önümüzdeki günlerde eriyen suların Sapanca Gölü seviyesine olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Uzun süredir beklenen ve beyaz bereket olarak nitelendirilen yağış, şehrin içme suyu rezervleri açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. Karla kaplanan yüksek mahalleler ise yeşil, mavi ve beyazın buluştuğu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SASKİ'nin açıklamasına göre, dağlardan gelecek temiz su miktarındaki artışın Sapanca Gölü seviyesine olumlu yansıması bekleniyor; bu durum bölgenin su güvenliği ve doğal görünümüne olumlu katkı sağlayacak.

