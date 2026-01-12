Kar Sapanca Gölü’nü Besleyen Derilerde Debiyi Artırdı

SASKİ, Sapanca Gölü'nü besleyen dere yataklarının kar yağışıyla debilerinin arttığını ve eriyen karların göl seviyesine olumlu katkı sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:33
SASKİ: Beyaz örtü içme suyu rezervlerine umut verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü’nü besleyen dere yataklarında kar yağışıyla birlikte debilerin yeniden yükseldiğini açıkladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar örtüsü, dere yataklarını ve yer altı su kaynaklarını canlandırırken, önümüzdeki günlerde eriyen suların Sapanca Gölü seviyesine olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Uzun süredir beklenen ve beyaz bereket olarak nitelendirilen yağış, şehrin içme suyu rezervleri açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. Karla kaplanan yüksek mahalleler ise yeşil, mavi ve beyazın buluştuğu kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SASKİ'nin açıklamasına göre, dağlardan gelecek temiz su miktarındaki artışın Sapanca Gölü seviyesine olumlu yansıması bekleniyor; bu durum bölgenin su güvenliği ve doğal görünümüne olumlu katkı sağlayacak.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları