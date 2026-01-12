Aydın’da Zirai Don Uyarısı: Bu Gece Başlıyor

Meteoroloji, bu gece itibarıyla Aydın'ın doğusunda zirai don beklendiğini açıkladı; Çarşamba sabahına kadar etkili olacak, üreticiler tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:23
Aydın’da Zirai Don Uyarısı: Bu Gece Başlıyor

Aydın’da Zirai Don Uyarısı: Bu Gece Başlıyor

Meteoroloji'den bölgeye kritik iklim uyarısı

Bu gece saatlerinden itibaren Aydın'ın doğusunda zirai don bekleniyor. Meteoroloji, etkilerin özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedileceğini belirtiyor.

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Çarşamba sabah saatlerine kadar (özellikle gece ve sabah saatlerinde) İzmir’in iç kesimleri ve kuzeyi, Aydın’ın doğusu ile Manisa il genelinde hafif kuvvette, yüksek kesimlerinde orta kuvvette; Balıkesir ve Çanakkale’nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette ve yükseklerinde kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

Üreticiler ve çiftçiler başta olmak üzere bölge halkı, seralarını, fidanlarını ve tarımsal ekipmanlarını korumak için gerekli önlemleri almalı; sıcaklık tahminlerini düzenli olarak takip etmelidir.

AYDIN’A ZİRAİ DON UYARISI

AYDIN’A ZİRAİ DON UYARISI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'ın Zirveleri Karla Kaplandı: Çatma Yaylası'na Akın
2
Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı
3
Zonguldak'ta heyelan: Kayalar iki evin üzerine düştü
4
Demirköy'de Kartpostallık Kış: Velika Deresi Bembeyaz Görüntüler
5
Zonguldak'ta Heyelan: Kayalar İki Evin Üzerine Düştü, Yaralanan Yok
6
Kahramanmaraş'ta 13 Ocak Salı Bazı İlçelerde Eğitime Ara
7
Atakum Belediyesi'nden Öğrencilere Sıfır Atık Farkındalığı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları