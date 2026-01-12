Samsun'da Esnaftan İç Isıtan Hareket: Titreyen Köpeğe Şal

Samsun'da Esnaftan İç Isıtan Hareket

SAMSUN (İHA) – Samsun'da vatandaşlar, dondurucu soğukta titreyen bir sokak köpeğini kendi şallarıyla sararak korudu. O anlar çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düştüğü Samsun'da yüksek kesimlerde kar, sahil ve alçak kesimlerde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Soğuk hava yalnızca insanlar değil, sokak canlılarını da zor durumda bıraktı.

İlkadım'da esnaftan şefkat örneği

İlkadım ilçesi, Cumhuriyet Meydanı yakınında bir dükkân önünde titreyen köpeğe esnaftan şefkat eli uzandı. Civardaki dükkân sahibi, kendi şalını köpeğe sararak üşümesini engelledi. Bu duyarlı hareket görenler tarafından takdir edildi.

