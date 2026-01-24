Bilecik'ten Kartepe'ye: Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Kar Keyfi

Bilecik'te Çocuklara Kartepe'de Yarıyıl Keyfi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinliğinde çocuklar Kartepe'de unutulmaz bir kar deneyimi yaşadı.

Etkinlikte neler yapıldı?

Kartepe'ye götürülen çocuklar, karlı pistler ve doğal alanlarda doyasıya eğlendi. Program kapsamında çocuklar kızakla kayma, kartopu oynama ve karda yürüyüş gibi aktivitelerle tatillerini verimli geçirdi.

Etkinlik sayesinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de doğayla iç içe olmaları hedeflendi.

Yetkilinin açıklaması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın keyifli ve unutulmaz anlar yaşamaları için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve sosyal gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

