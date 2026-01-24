Bilecik'ten Kartepe'ye: Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Kar Keyfi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde çocukları Kartepe'ye götürerek kızak, kartopu ve doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:03
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarıyıl tatili etkinliğinde çocuklar Kartepe'de unutulmaz bir kar deneyimi yaşadı.

Etkinlikte neler yapıldı?

Kartepe'ye götürülen çocuklar, karlı pistler ve doğal alanlarda doyasıya eğlendi. Program kapsamında çocuklar kızakla kayma, kartopu oynama ve karda yürüyüş gibi aktivitelerle tatillerini verimli geçirdi.

Etkinlik sayesinde çocukların hem eğlenceli vakit geçirmeleri hem de doğayla iç içe olmaları hedeflendi.

Yetkilinin açıklaması

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın keyifli ve unutulmaz anlar yaşamaları için bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve sosyal gelişimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

