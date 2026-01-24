Bilecik Yenipazar'da Arı Yetiştiricilerine Eğitim

Arı hastalıkları, bakım ve beslenme konularında bilgilendirme yapıldı

Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde arı hastalıkları, bakım ve beslenme konuları ele alındı.

Programda arı sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve sahada karşılaşılan sorunlara yönelik doğru uygulamalar üzerinde duruldu. Eğitim süresince üreticilerin soruları yanıtlanırken, pratik bilgiler de paylaşıldı.

Eğitim programına ilişkin değerlendirmede bulunan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Arıcılık, hem tarımsal üretim hem de ekosistem açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin bilinçli yöntemlerle çalışmalarını sürdürmesi için bu tür eğitimleri önemsiyoruz" dedi.

