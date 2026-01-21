Bilecikli Judocular Türkiye Derecesi ve Süper Lig'e Yükseldi

Bilecikli judocular, Türkiye derecesi ve Süper Lig başarısıyla kente gurur yaşattı. Ordu'da düzenlenen organizasyonlarda elde edilen sonuçlar ilgi çekti.

Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası

Ordu ilinde düzenlenen Okul Sporları Judo Türkiye Şampiyonası’nda +90 kilogram kategorisinde mücadele eden Muzaffer Buğra Sezer, Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Spor Toto Büyükler Süper Lig Yükselme Müsabakaları

Gerçekleştirilen Spor Toto Büyükler Süper Lig Yükselme Müsabakaları’nda üçüncü olan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Judo Takımı, 2026 Spor Toto Büyükler Süper Liginde yarışma hakkı kazandı.

Takım sporcuları: Sümeyye Deniz, Sudenur Yılmaz, Çilem Nur Söğüt, Haticenur Göktaş, Fatmanur Uçar, Merve Aybike Özdemir ve Ecrin Kısa.

İl Müdürü Ziyareti ve Tebrikler

Başarıların ardından kadın judo takımı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. Ramazan Demir, sporcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

Sporcularımızı, Milli Takım Antrenörümüz Serkan Can’ı ve Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız İsmail Kamalı’yı tebrik ediyorum. Elde edilen bu başarılar bizleri gururlandırdı, sporcularımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum

