Bingöl'de Kar Sonrası Güneş Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bingöl'de kar sonrası güneş kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu

Uydukent ve çarşı merkezi dron görüntüleriyle dikkat çekti

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından yağış durdu, güneşin yüzünü göstermesiyle kent genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Uydukent Kentpark çevresi ile çarşı merkezindeki yeni meydan civarında dronla kaydedilen görüntülerde, beyaza bürünen şehir ve temizlenen yollar dikkat çekti. Güneşle birlikte ortaya çıkan manzara, kente ayrı bir güzellik kattı.

Karla mücadele çalışmaları kent genelinde aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri, ana arterler ve ara sokaklarda iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına devam ederken, bazı noktalarda işçilerin küreklerle kar temizliği yaptığı görüldü.

Temizlenen yollarda günlük hayat yavaş yavaş normale dönerken, sokaklarda yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerlemeye çalışan araçlar görüntülere yansıdı. Bazı araçların patinaj çekerek ilerlemeye çalıştığı, park halinde bulunan bazı araçların üzerindeki karın ise henüz temizlenmediği gözlendi; bu durum karın yoğunluğunu ortaya koydu.

Kar sonrası güneşin açmasıyla birlikte Bingöl'de ortaya çıkan manzara, dron görüntülerine kartpostallık kareler olarak yansıdı.

