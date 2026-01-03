DOLAR
Bingöl'de Kar Sonrası Güneş Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Bingöl'de karın ardından güneşin açmasıyla beyaza bürünen şehir, dron görüntülerine kartpostallık kareler olarak yansıdı; ekipler yolları temizliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:49
Dron Görüntüleri ve Karla Mücadele Çalışmaları

Bingöl'de etkili olan kar yağışının ardından yağış durdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle kent genelinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Dronla kaydedilen görüntülerde özellikle Uydukent Kentpark çevresi ile çarşı merkezindeki yeni meydan civarının beyaza büründüğü ve temizlenen yolların dikkat çektiği görüldü. Güneşin etkisiyle ortaya çıkan manzara kente ayrı bir güzellik kattı.

Karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Belediye ekipleri, ana arterler ve ara sokaklarda iş makineleriyle yol temizleme çalışmalarına devam ederken, bazı noktalarda işçilerin küreklerle kar temizliği yaptığı görüldü.

Temizlenen yollarda günlük hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Sokaklarda yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerlemeye çalışan araçlar görüntülere yansıdı; bazı araçların patinaj çekerek ilerlemeye çalıştığı, park halindeki bazı araçlardaki karın henüz temizlenmediği görüldü ve bu durum karın yoğunluğunu ortaya koydu.

Kar sonrası güneşin açmasıyla Bingöl'de ortaya çıkan manzara, dron görüntülerine kartpostallık kareler olarak yansıdı.

