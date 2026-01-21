Bingöl'de Kar Temizliği Hızlandı: Ekipler Ana Arterlerde Seferber

Yoğun karın dinmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl'de günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının durmasının ardından kent genelinde ekipler, kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı. İş makineleri özellikle ana arter ve caddelerde yolları kardan arındırırken, kaldırımlarda ekipler küreklerle temizlik yaptı.

Çalışmalar, trafik akışının sağlanması ve yaya güvenliğinin temini amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren aralıksız devam etti. Ekiplerin cadde ve sokaklardaki çalışmaları havadan görüntülenirken, Bingöl'ün farklı noktalarından çekilen dron görüntüleri kentin beyaza bürünen manzarasını kayda aldı.

Zabıta personeli Ferhat Bozdoğan konuyla ilgili olarak, "Şu anki kar çalışmalarımız devam etmekte. Karın durması ile beraber çok aşırı hız vermeye başladık. Sevgili vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var, araçlarının önüne telefon numaralarını yazsalar bizler için yeterli. Bu şekilde çalışmalarımız daha da hızlanacak ve vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermiş olacağız" dedi.

