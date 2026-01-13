Bingöl'de Karla Mücadele: 219 Köy Yolu Kapalı

Bingöl'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle 219 köy yolu ulaşıma kapandı; İl Özel İdaresi 110 personel ve 53 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:55
Kent genelinde erişim sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Meteorolojinin uyarısının ardından Bingöl’de dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürürken kent genelinde 219 köy yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı.

İl Özel İdaresi koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarında, 110 personel ve 53 araç görev alıyor. Ekipler, kapalı olan köy ve bağlı yolların en kısa sürede ulaşıma açılmasını hedefleyerek aralıksız çalışma yürütüyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ile yapılan uyarılara dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

İl genelinde karla mücadele faaliyetleri devam ederken, vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri önem taşıyor.

