Bingöl'de Karla Mücadele: 56 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

Bingöl'de kar yağışı sonrası kapalı kalan 56 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi, 53 araç ve 110 personelle aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:09
İl Özel İdaresi sahada, çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun mesai yürütüyor.

İl Özel İdaresi, kar yağışının başlamasından bu yana kapalı yolların açılması amacıyla 53 araç ve 110 personel ile aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Halen toplam 56 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

