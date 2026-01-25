Bingöl'de Karla Mücadele: 56 Köy Yolunun Açılması Sürüyor

İl Özel İdaresi sahada, çalışmalar aralıksız sürüyor

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, yolların güvenli hale getirilmesi için yoğun mesai yürütüyor.

İl Özel İdaresi, kar yağışının başlamasından bu yana kapalı yolların açılması amacıyla 53 araç ve 110 personel ile aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Halen toplam 56 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

