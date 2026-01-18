Sakarya'da Lapa Lapa Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Sakarya'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkisini hissettirdi. Kısa süreliğine lapa lapa yağan kar, park halindeki araçların üzerini beyaza bürüdü.

Etkileri

Şehir genelinde gece saatlerinden itibaren soğuyan hava, sabahın ilk ışıklarıyla yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde yoğun şekilde devam eden yağış, şehir merkezinde ise aralıklarla etkili oluyor.

Yağışın kısa süreli etkili olduğu anlarda yerler ve park halindeki araçlar karla kaplanırken, yağışın durmasıyla beyaz örtü yer yer yerini ıslak zemine bıraktı.

Gözlemler

Kısa süreli ancak etkili olan yağış, günlük yaşamda gözlemlenebilir değişiklikler oluşturdu.

