Aktepe Kızak Şenliği: Akyazı'da 7'den 70'e Karne Hediyesi Kar Eğlencesi

Akyazı Belediyesi'nin düzenlediği 4. Aktepe Kızak Şenliği'ne 10 binin üzerinde vatandaş katıldı; ücretsiz ulaşım ve ikramlarla 7'den 70'e karne hediyesi eğlencesi yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:12
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Akyazı Belediyesi, geleneksel hale gelen 4. Aktepe Kızak Şenliği'ni düzenledi. Güzlek Mahallesi beyaz örtüyle kaplanırken, etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkardı.

Yoğun katılım ve ücretsiz ulaşım

10 bin üzerinde vatandaş hafta sonu 'Aktepe Kızak Şenliği'ne akın etti. Etkinlik, kayak merkezlerini aratmayacak yoğunlukta renkli görüntülere sahne oldu. Belediye, ilçe merkezinden kızak merkezine ücretsiz otobüs seferleri düzenledi ve katılımcılara çeşitli ikramlar sundu.

Başkanın açıklaması

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan: "Şenliğimizin dördüncüsünü düzenliyoruz. Okulların tatile girmesiyle birlikte havada uygundu şenliğimizi karne hediyesi olarak düzenledik. Çarşı merkezinden ücretsiz araçlar kaldırdık. Burada çeşitli yiyecek ve ikramlıklar veriyoruz. Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi oldu. Katılım yoğun ve her yıl üzerine ekleye ekleye daha güzel hale getiriyoruz. Şehrimizin yanı sıra il dışından katılımda çok oldu. Şu anda 780 rakımdayız, burayı da bir merkez haline getirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olacak ve her yıl katılım artarak devam ediyor" dedi.

Ziyaretçi notları

Fuad Garayev: "Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor. Sakarya merkezine de çok yakın bir yer, ben ilk defa geldim ve çok eğleniyorum. Yollar açık, Sakarya’dan buraya ulaşım çok güzel ve çok rahat"

Elif Arslan: "Ben geçen hafta da geldim, yarın da geleceğim çok güzel. Eğleniyoruz, düşüyoruz ama komiklik oluyor"

