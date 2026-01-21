Malatya'da buz sarkıtları 2 metreye yaklaştı
Son yılların en sert kışında çatılarda dev buz sarkıtları
Son yılların en sert kışlarından biri olarak nitelendirilen soğuk hava dalgası, Malatya genelinde etkisini sürdürüyor. Kentte kar ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaşırken, evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye yaklaştı.
Mahalle sakinlerinden İhsan Sarıgül, evinin çatısında oluşan buz sarkıtlarını metreyle ölçtüğünü belirterek, sarkıtların yaklaşık 2 metre olduğunu söyledi. Sarıgül, bölgede soğuk havanın etkisinin sürdüğünü vurguladı.
