Malatya'da Buz Sarkıtları 2 Metreye Yaklaştı

Malatya'da sert kış etkisini sürdürüyor; Böğürtlen Mahallesi'nde kar yarım metreyi buldu, çatılardaki buz sarkıtları yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:34
Son yılların en sert kışında çatılarda dev buz sarkıtları

Son yılların en sert kışlarından biri olarak nitelendirilen soğuk hava dalgası, Malatya genelinde etkisini sürdürüyor. Kentte kar ve dondurucu soğuk yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yazıhan ilçesine bağlı Böğürtlen Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaşırken, evlerin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu 2 metreye yaklaştı.

Mahalle sakinlerinden İhsan Sarıgül, evinin çatısında oluşan buz sarkıtlarını metreyle ölçtüğünü belirterek, sarkıtların yaklaşık 2 metre olduğunu söyledi. Sarıgül, bölgede soğuk havanın etkisinin sürdüğünü vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

