Bingöl'de Lastikçiye Giren Kurt Yakalandı

Bingöl'ün Beşyol mevkiindeki bir lastikçiye giren kurt kısa süreli paniğe neden oldu. Belediye ekipleri kurtu kontrollü şekilde yakalayarak doğal yaşama götürdü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:27
Olayın Detayları

Bingöl'ün merkez Beşyol mevkiindeki bir lastikçiye giren kurt, işletmede kısa süreli paniğe yol açtı.

Vatandaşların yaşadığı panik sırasında kurt, korkuyla bir lastiğin içerisine girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, müdahaleyi kontrollü şekilde gerçekleştirerek kurdu yakaladı.

Yakalanan kurt, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere şehir dışına götürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

