Bingöl'de Lastikçiye Giren Kurt Yakalandı
Olayın Detayları
Bingöl'ün merkez Beşyol mevkiindeki bir lastikçiye giren kurt, işletmede kısa süreli paniğe yol açtı.
Vatandaşların yaşadığı panik sırasında kurt, korkuyla bir lastiğin içerisine girdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, müdahaleyi kontrollü şekilde gerçekleştirerek kurdu yakaladı.
Yakalanan kurt, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere şehir dışına götürüldü.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
