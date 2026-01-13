Bingöl'de Yoğun Kar: Karlıova'da 1 Buçuk Metre

Bingöl'de iki gündür süren yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi; Karlıova'da kar 1 buçuk metreyi buldu, Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma kapalı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:52
Bingöl'de Yoğun Kar: Karlıova'da 1 Buçuk Metre

Bingöl'de Yoğun Kar: Karlıova'da 1 Buçuk Metre

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, iki gündür aralıksız süren kar yağışıyla kış şartları kent genelinde hissediliyor.

Karlıova'da yaşam güçleşti

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi buldu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla kar temizliği yaparken, iş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştıkları ve buzlanan zeminlerde yürüyüşü güvenli hale getirmeye çabaladıkları görüldü. Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerindeki yoğun kar birikintilerini temizledi; sokak ve caddelerde buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşandı.

Ahmet Kanat konuyla ilgili, "Son üç gündür çok aralıksız kar yağışı var. Yaklaşık bir buçuk metreyi buldu. Bu sene o kadar kar yağışı beklemiyorduk. Geçen seneye göre bu sene çok fazla kar yağışı var. Burada hayat şartları çok zor. Hemen hemen bütün köy yolları kapalı, okullar tatil edildi" dedi.

Ulaşımda kesinti ve çalışmalar

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolu henüz ulaşıma açılamadı. Özellikle Kervansaray mevkiinde çok sayıda tır ve ağır tonajlı aracın yolun açılmasını beklediği, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi. Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücülerden zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamalarını istedi. Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

BİNGÖL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE...

BİNGÖL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE KARLIOVA İLÇESİNDE KAR KALINLIĞININ YER YER 1 BUÇUK METREYİ BULDUĞU GÖRÜLÜRKEN, KIŞ ŞARTLARI GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI.

BİNGÖL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümüşhane'de Kar 30 Santimetreye Ulaştı
2
Kayseri'de 149 Mahallede Ulaşım Kapalı — Karla Mücadele Aralıksız
3
Başkan Çolakbayrakdar: Kocasinan'da 24 Saat Kar Temizliği
4
Antalya'nın Yüksek Kesimlerinde Karla Mücadele: Akseki, Alanya, Elmalı'da Ekipler Sahada
5
Afyonkarahisar'da Kar Altında Frig Vadisi'nden Kartpostallık Görüntüler
6
Bülent Keser Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanlığında Güven Tazeledi
7
Düzce Belediyesi'nden BELMEK Kursiyerlerine Teorik ve Uygulamalı Yangın Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları