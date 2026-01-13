Bingöl'de Yoğun Kar: Karlıova'da 1 Buçuk Metre

Bingöl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından, iki gündür aralıksız süren kar yağışıyla kış şartları kent genelinde hissediliyor.

Karlıova'da yaşam güçleşti

Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi buldu. İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla kar temizliği yaparken, iş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalıştıkları ve buzlanan zeminlerde yürüyüşü güvenli hale getirmeye çabaladıkları görüldü. Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerindeki yoğun kar birikintilerini temizledi; sokak ve caddelerde buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşandı.

Ahmet Kanat konuyla ilgili, "Son üç gündür çok aralıksız kar yağışı var. Yaklaşık bir buçuk metreyi buldu. Bu sene o kadar kar yağışı beklemiyorduk. Geçen seneye göre bu sene çok fazla kar yağışı var. Burada hayat şartları çok zor. Hemen hemen bütün köy yolları kapalı, okullar tatil edildi" dedi.

Ulaşımda kesinti ve çalışmalar

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolu henüz ulaşıma açılamadı. Özellikle Kervansaray mevkiinde çok sayıda tır ve ağır tonajlı aracın yolun açılmasını beklediği, bölgede uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi. Karayolları ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücülerden zincirsiz ve tedbirsiz şekilde yola çıkmamalarını istedi. Vatandaşlardan meteorolojik uyarıları dikkate almaları çağrısında bulunuldu.

BİNGÖL GENELİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR. ÖZELLİKLE KARLIOVA İLÇESİNDE KAR KALINLIĞININ YER YER 1 BUÇUK METREYİ BULDUĞU GÖRÜLÜRKEN, KIŞ ŞARTLARI GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI.