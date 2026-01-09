Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 09.01.2026 Cuma öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildi; engelli ve hamile kamu personeli izinli.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:08
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

Valilikten açıklama

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam etmekte olan yoğun kar yağışına bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; 09.01.2026 Cuma günü öğleden sonra il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de yarım gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Hangi kurumlar etkilendi: İl merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evleri.

Personel düzenlemesi: Kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarım gün idari izinli sayılacaktır.

BİNGÖL’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

BİNGÖL’DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
2
İlkadım'da Metruk Yapı Operasyonu: 2 Yılda 79 Bina Yıkıldı
3
Muğla Büyükşehir’den deniz temizliğine 5 yeni atık alım teknesi
4
Melek Mızrak Subaşı: Bilecik'te çöp konteynırları yenilenmeli
5
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı
7
Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları