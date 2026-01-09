Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara

Valilikten açıklama

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam etmekte olan yoğun kar yağışına bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; 09.01.2026 Cuma günü öğleden sonra il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde eğitim ve öğretime yarım gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de yarım gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Hangi kurumlar etkilendi: İl merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evleri.

Personel düzenlemesi: Kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarım gün idari izinli sayılacaktır.

