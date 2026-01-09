Bingöl-Diyarbakır Karayolu 0-31 km Tır Trafiğine Kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır karayolunun 0-31 km'leri tır trafiğine kapatıldı; uygulama saat 10.15'te Genç girişinden Diyarbakır sınırına kadar yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:43
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:43
Valilikten yapılan açıklama

Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir bölümü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yol güvenliği ve sürücülerin emniyeti için tedbir alındığını bildirdi.

Kapatılan bölüm: Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu 0-31 km (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası)

Uygulama saati: Saat 10.15 itibarıyla

"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.

