Bingöl-Diyarbakır Karayolu 0-31 km Tır Trafiğine Kapatıldı

Valilikten yapılan açıklama

Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir bölümü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yol güvenliği ve sürücülerin emniyeti için tedbir alındığını bildirdi.

Kapatılan bölüm: Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu 0-31 km (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası)

Uygulama saati: Saat 10.15 itibarıyla

"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km’leri arası kar yağışı ve tipi nedeniyle (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 10.15 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır" denildi.

BİNGÖL-DİYARBAKIR KARAYOLUNUN BİR KISMI, KAR VE TİPİ NEDENİYLE TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI