Sinop'ta Heyelan Alarmı: İl Özel İdaresi Köy Yollarında Müdahale
Kar erimesi sonrası zemin yumuşadı, ekipler müdahale ediyor
Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla yumuşayan zemin nedeniyle meydana gelen heyelanlara anında müdahale ediyor. Çalışmalar, özellikle köy yollarında ulaşıma engel teşkil eden bölgelere öncelik verilerek yürütülüyor.
Birçok köy yolunda gerçekleştirilen operasyonlarda heyelan temizliği ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ulaşımın aksamaması için riskli noktalarda toprak tahliyesi yapılırken, yol zeminleri dolgu malzemeleriyle güçlendiriliyor.
Altyapı düzenlemesi ve güvenlik önlemleri
İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların yalnızca temizlikle sınırlı kalmadığı; yol altyapısının olası risklere karşı yeniden düzenlendiği bildirildi. Tamamlanan güzergâhlarda trafik işaret levhaları yenileniyor, özellikle sisli ve yağışlı havalarda sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Ekiplerin il genelindeki riskli bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.
SİNOP İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAR YAĞIŞI SONRASI ZEMİN YUMUŞAMASINA BAĞLI OLARAK MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İZLERİNİ SİLMEK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İL GENELİNDE HUMMALI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.