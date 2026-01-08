Sinop'ta Heyelan Alarmı: İl Özel İdaresi Köy Yollarında Müdahale

Sinop’ta kar sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelanlara Sinop İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında temizlik, toprak tahliyesi ve altyapı güçlendirme çalışmalarıyla müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:35
Kar erimesi sonrası zemin yumuşadı, ekipler müdahale ediyor

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla yumuşayan zemin nedeniyle meydana gelen heyelanlara anında müdahale ediyor. Çalışmalar, özellikle köy yollarında ulaşıma engel teşkil eden bölgelere öncelik verilerek yürütülüyor.

Birçok köy yolunda gerçekleştirilen operasyonlarda heyelan temizliği ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor. Ulaşımın aksamaması için riskli noktalarda toprak tahliyesi yapılırken, yol zeminleri dolgu malzemeleriyle güçlendiriliyor.

Altyapı düzenlemesi ve güvenlik önlemleri

İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların yalnızca temizlikle sınırlı kalmadığı; yol altyapısının olası risklere karşı yeniden düzenlendiği bildirildi. Tamamlanan güzergâhlarda trafik işaret levhaları yenileniyor, özellikle sisli ve yağışlı havalarda sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Ekiplerin il genelindeki riskli bölgelerdeki çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.

