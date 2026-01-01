Bayburt'ta Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Hayatı Vurdu

Bayburt'ta Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bayburt’ta kar yağışını takiben etkisini artıran soğuk hava, kentte yaşamı güçleştiriyor. Gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen soğuklar nedeniyle şehir adeta buz kesmiş durumda.

Ekipler Sahada, Vatandaşlar Kışa Tutunuyor

Karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde zeminin beyaza bürünmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, günlük yaşamı zorlaştırırken sokaklarda sessizlik hâkim.

Evlerinde kalan vatandaşlar, soba üzerinde kestane ve patates közleyerek soğuğa karşı vakit geçirmeye çalışıyor.

Aydıntepe ve Demirözü'de Donan Sular, Sibirya'yı Andıran Görüntüler

Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle akarsular ve çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyleri buzla kaplandı. Donan göletler Sibirya’yı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Çocuklar poşetle kayarak eğlenirken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniyelerle önlem alıyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

