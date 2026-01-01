DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Bayburt'ta Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Hayatı Vurdu

Bayburt'ta kar sonrası gece ve sabah artan soğuklar, donan göletler ve kapanan çeşmelerle günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:11
Bayburt'ta Dondurucu Soğuk ve Kar Yağışı Hayatı Vurdu

Bayburt'ta Dondurucu Soğuk Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bayburt’ta kar yağışını takiben etkisini artıran soğuk hava, kentte yaşamı güçleştiriyor. Gece ve sabahın erken saatlerinde hissedilen soğuklar nedeniyle şehir adeta buz kesmiş durumda.

Ekipler Sahada, Vatandaşlar Kışa Tutunuyor

Karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde zeminin beyaza bürünmesinin ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, günlük yaşamı zorlaştırırken sokaklarda sessizlik hâkim.

Evlerinde kalan vatandaşlar, soba üzerinde kestane ve patates közleyerek soğuğa karşı vakit geçirmeye çalışıyor.

Aydıntepe ve Demirözü'de Donan Sular, Sibirya'yı Andıran Görüntüler

Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle akarsular ve çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyleri buzla kaplandı. Donan göletler Sibirya’yı aratmayan görüntüler oluşturdu.

Çocuklar poşetle kayarak eğlenirken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniyelerle önlem alıyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAYBURT’TA DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’TA DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

BAYBURT’TA DONDURUCU SOĞUK ETKİLİ OLUYOR

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
4
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
5
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
6
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları