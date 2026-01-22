Gaziantep-Araban yolunda kar esareti: Karadağ Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

Gaziantep-Araban kara yolunun yaklaşık bin rakımlı Karadağ Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:18
Gaziantep-Araban yolunda kar esareti: Karadağ Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

Gaziantep-Araban yolunda kar esareti: Karadağ Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

Güncel durum

Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı, Gaziantep-Araban kara yolunun Karadağ Geçidi bölümünde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık bin rakımlı Karadağ Geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle yol yüzeyinin kayganlaşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı ve bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yetkililer, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bölgede ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

GAZİANTEP-ARABAN KARA YOLU KARADAĞ GEÇİDİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA...

GAZİANTEP-ARABAN KARA YOLU KARADAĞ GEÇİDİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ÇOK SAYIDA ARAÇ MAHSUR KALDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları