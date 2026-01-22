Gaziantep-Araban yolunda kar esareti: Karadağ Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı

Güncel durum

Gaziantep’te etkili olan yoğun kar yağışı, Gaziantep-Araban kara yolunun Karadağ Geçidi bölümünde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık bin rakımlı Karadağ Geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle yol yüzeyinin kayganlaşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı ve bazı noktalarda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Yetkililer, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi. Bölgede ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

