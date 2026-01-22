Levent Çakmur’dan Erzurum GSİM Personeline Teşekkür Belgeleri

Levent Çakmur'dan İl Müdürlüğü Personeline Teşekkür Belgeleri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ilgili şube müdürlüklerine bağlı olarak İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda görev yapan personele teşekkür belgesi takdim etti. Çakmur, binayı "Karargah binamız" olarak nitelendirdi.

Yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve İl Karnesinde spor ile gençlikte Türkiye 1 Numarası olan Erzurum GSİM'de, Çakmur personelin moralini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla ödüllendirmelere devam ediyor.

Daha önce merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'deki spor tesisleri ile Kandilli Kayak Merkezi'nde görev yapan personele ve tesis amirlerine 2025 yılı spor tesisleri değişim ve dönüşümü ve il karnesindeki başarılara katkılarından dolayı teşekkür belgeleri takdim edilmişti. Bu kez sıra Hizmet Binası'nda görev yapan şef ve personele geldi.

Çakmur'un açıklaması

Çakmur, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hizmet binamız bizim hizmet çıkış noktamızdaki karargahımız. Yazışmaların yapıldığı il binamızda emeği geçen ve özveriyle çalışan arkadaşlarımızı onurlandırmak için onlara teşekkür belgesi takdim ettik. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum".

Çakmur ayrıca, kurumun adının siyaset dünyası, spor camiası ve Erzurum genelinde övgüyle anılmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, madalyonun arkasındaki personele teşekkür ettiklerini belirtti.

Törene katılanlar

Törene Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, şube müdürleri Memduh Ceyhan, Şinasi Polat, Güngör Şenses, Ahmet Aktepe, Sadrettin Üstün ve Ali Rıza Bozkurt katıldı.

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR, PERSONELİ ONURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR. ÇAKMUR, BU KEZ DE İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN VE “KARARGAH BİNAMIZ” DEDİĞİ HİZMET BİNASINDAKİ PERSONELE TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM ETTİ.