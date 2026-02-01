Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik: MASKİ ve Büyükşehir Binin Üzerinde Personelle Sahada

Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik

"Vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap veriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, etkili sağanak yağışın hemen ardından kent genelinde geniş çaplı önlemler aldı. Binin üzerinde personel ve 500’ün üzerinde araç ve iş makinesi ile sahaya inen ekipler, muhtemel taşkın ve su baskınlarına karşı yoğun bir mücadele yürüttü.

Ekipler, yağışın başladığı ilk andan itibaren özellikle merkez ilçelerde su baskını ve taşkın riskine karşı teyakkuz halinde görev yaptı. Devriye ekiplerinin yönlendirmeleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda sahada hızlı müdahaleler gerçekleştirildi; yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmaları yapılarak su tahliyesi hızlandırıldı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanları için de tedbir alan ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere çadır kurarak barınma desteği sağladı. Ayrıca su kanalları ve derelerde meydana gelen yerel taşkınlara da anında müdahale edildi.

Saha çalışmaları ve açıklama

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen ve koordinasyonu sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandığını ancak ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti. Başkan Dutlulu şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren binin üzerinde personelimiz ve 500’ün üzerinde araç ve iş makinemizle sahadayız. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine aralıksız şekilde cevap vermeye devam ediyoruz".

MASKİ ekipleri yağış süresince yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürdü; su akışını engelleyen çöp ve rüsubat temizlenirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda noktasal müdahaleler gerçekleştirildi.

İletişim ve mağduriyetlerin giderilmesi

Çalışmaların yağış boyunca kesintisiz süreceği vurgulanırken, vatandaşların taleplerini 24 saat boyunca sosyal medya hesapları, MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, ALO 153 Çözüm Merkezi ve 444 99 45 numaralı WhatsApp hattı üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecekleri bildirildi. Yağış nedeniyle evlerde oluşan zararların ise yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından nakdi destekle karşılanacağı ifade edildi.

