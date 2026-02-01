Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik: MASKİ ve Büyükşehir Binin Üzerinde Personelle Sahada

Manisa'da sağanak sonrası MASKİ ve Büyükşehir, binin üzerinde personel ve 500’ün üzerinde araçla taşkın ve su baskınlarına karşı seferber oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 22:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 22:26
Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik: MASKİ ve Büyükşehir Binin Üzerinde Personelle Sahada

Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik

"Vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap veriyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, etkili sağanak yağışın hemen ardından kent genelinde geniş çaplı önlemler aldı. Binin üzerinde personel ve 500’ün üzerinde araç ve iş makinesi ile sahaya inen ekipler, muhtemel taşkın ve su baskınlarına karşı yoğun bir mücadele yürüttü.

Ekipler, yağışın başladığı ilk andan itibaren özellikle merkez ilçelerde su baskını ve taşkın riskine karşı teyakkuz halinde görev yaptı. Devriye ekiplerinin yönlendirmeleri ve gelen ihbarlar doğrultusunda sahada hızlı müdahaleler gerçekleştirildi; yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmaları yapılarak su tahliyesi hızlandırıldı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçildi.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ve hayvanları için de tedbir alan ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelere çadır kurarak barınma desteği sağladı. Ayrıca su kanalları ve derelerde meydana gelen yerel taşkınlara da anında müdahale edildi.

Saha çalışmaları ve açıklama

Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen ve koordinasyonu sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yoğun yağış nedeniyle bazı bölgelerde taşkınlar yaşandığını ancak ekiplerin hızlı şekilde müdahale ettiğini belirtti. Başkan Dutlulu şunları söyledi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ olarak yağışların başladığı ilk andan itibaren binin üzerinde personelimiz ve 500’ün üzerinde araç ve iş makinemizle sahadayız. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine aralıksız şekilde cevap vermeye devam ediyoruz".

MASKİ ekipleri yağış süresince yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürdü; su akışını engelleyen çöp ve rüsubat temizlenirken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda noktasal müdahaleler gerçekleştirildi.

İletişim ve mağduriyetlerin giderilmesi

Çalışmaların yağış boyunca kesintisiz süreceği vurgulanırken, vatandaşların taleplerini 24 saat boyunca sosyal medya hesapları, MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi, ALO 153 Çözüm Merkezi ve 444 99 45 numaralı WhatsApp hattı üzerinden Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne iletebilecekleri bildirildi. Yağış nedeniyle evlerde oluşan zararların ise yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından nakdi destekle karşılanacağı ifade edildi.

ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ EKİPLERİ, 1000’İN...

ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ EKİPLERİ, 1000’İN ÜZERİNDE PERSONEL VE 500’Ü AŞKIN ARAÇLA SAHAYA İNDİ. MUHTEMEL TAŞKIN VE SU BASKINLARINA KARŞI KENT GENELİNDE YOĞUN MÜCADELE YÜRÜTÜLDÜ.

ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE MASKİ EKİPLERİ, 1000’İN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'ye Sarı Kodlu Fırtına Uyarısı
2
Kuşadası Belediyesi'nin 'Yağmur' Mesaisi Aralıksız Sürüyor
3
Bodrum'da Sağanak: Araç Sürüklendi, 7 Ev Su Bastı
4
Manisa'da Taşkın Tehdidine Karşı Seferberlik: MASKİ ve Büyükşehir Binin Üzerinde Personelle Sahada
5
Kuşadası'nda Sağanak ve Sel: Belediye Ekipleri Teyakkuzda
6
Bingöl'e Pazartesi Kuvvetli Yağış ve Yoğun Kar Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları