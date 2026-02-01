Suruç’ta mezarlık yolu Gülpınar’ın talimatıyla yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar talimatıyla, Suruç Şahinler-Binatlı mezarlık yolunda yağışa rağmen mekanik serme ve sıkıştırma çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:26
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:26
Suruç’ta mezarlık yolunda çalışmalar başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, vatandaşların talebine kayıtsız kalmadı. Suruç'ta yıllardır çamurla mücadele edilen mezarlık yolu, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılmaya başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden gelen talepleri hızlı şekilde değerlendirerek ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Suruç ilçesine bağlı Şahinler ve Binatlı mahallelerinin ortak kullandığı mezarlık yolu, uzun süredir yaşanan çamur ve ulaşım sorunundan kurtarılıyor.

Özellikle yağışlı havalarda kullanılamaz hale gelerek mezarlık ulaşımını olumsuz etkileyen yol, vatandaşların talebi üzerine Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatlarıyla çalışma programına alındı. Belediye ekipleri, Suruç ilçesi Şahinler-Binatlı Mezarlık Yolu güzergahında mekanik serme ve sıkıştırma çalışmalarını, yağmur ve sis gibi olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Muhtar ve vatandaşlardan Gülpınar’a teşekkür

Suruç Binatlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Soylu, yolun özellikle kış aylarında büyük sorunlara yol açtığını vurgulayarak, "7 mahallenin kullandığı mezarlık yolu yağışlardan dolayı kış mevsiminde çok kötü durumdaydı. Mezarlığa gitmekte ciddi zorluk yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemize başvuru yaptık, talebimize kayıtsız kalmadılar. Yolumuz yapılmaya başlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar’a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri de emeği geçenlere teşekkür etti.

