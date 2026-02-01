Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bulanık güven tazeledi

Tek listeli genel kurulda İbrahim Bulanık yeniden başkan seçildi; kongrede birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:36
Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bulanık güven tazeledi

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bulanık güven tazeledi

Tek listeyle yapılan olağan genel kurulda birlik ve beraberlik vurgusu

Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Sarıgöl Esnaf ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan İbrahim Bulanık, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurula yoğun katılım sağlandı; toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Delegeler arasında dayanışma ve ortak çalışma çağrıları öne çıktı.

Kongre sonunda söz alan Başkan İbrahim Bulanık, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Sorunlarımızı biliyorum. Hepsinin farkındayım. İnşallah her birini sırayla çözmeye, yapmaya devam edeceğim" dedi.

Genel kurul, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

SARIGÖL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA TEK LİSTEYLE GİDİLEN SEÇİMLERDE...

SARIGÖL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA TEK LİSTEYLE GİDİLEN SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN İBRAHİM BULANIK (SAĞDAN 1.), YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.

SARIGÖL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA TEK LİSTEYLE GİDİLEN SEÇİMLERDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

