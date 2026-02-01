Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Bulanık güven tazeledi
Tek listeyle yapılan olağan genel kurulda birlik ve beraberlik vurgusu
Sarıgöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Olağan Genel Kurulu, Sarıgöl Esnaf ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen kongrede mevcut başkan İbrahim Bulanık, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Genel kurula yoğun katılım sağlandı; toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Delegeler arasında dayanışma ve ortak çalışma çağrıları öne çıktı.
Kongre sonunda söz alan Başkan İbrahim Bulanık, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Sorunlarımızı biliyorum. Hepsinin farkındayım. İnşallah her birini sırayla çözmeye, yapmaya devam edeceğim" dedi.
Genel kurul, dilek ve temennilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.
SARIGÖL ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI OLAĞAN GENEL KURULU’NDA TEK LİSTEYLE GİDİLEN SEÇİMLERDE MEVCUT BAŞKAN İBRAHİM BULANIK (SAĞDAN 1.), YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ.