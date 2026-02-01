Samsun'da Nüfus Mübadelesi 103. Yılı Anıldı

Samsun’da 1923 nüfus mübadelesinin 103. yılı, Kurtuluş Yolu’ndaki törenle anıldı; denize karanfiller bırakıldı, mübadiller saygıyla yad edildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 18:24
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 18:24
Samsun'da Nüfus Mübadelesi 103. Yılı Anıldı

Samsun'da Nüfus Mübadelesi 103. Yılı Anma Töreni

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin 103. yılı, Samsun’da düzenlenen törenle anıldı. Samsun Mübadele Derneği tarafından Kurtuluş Yolunda organize edilen programda, mübadellerin anısı yaşatıldı.

Törenin Ayrıntıları

Programa katılanlar, mübadele sırasında hayatını kaybedenler için denize karanfiller bıraktı. Etkinlikte, mübadillerin zorlu göç yolculuğunda yaşadıkları acılar ve geride bıraktıkları anılar anımsatıldı.

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada: "Mübadelenin 103. yılında topraklarını ve anılarını geride bırakarak çıktıkları göç yolculuğunda hayatını kaybeden mübadillerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

Katılımcılar

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, merhum Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet, Milli Savunma Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler, Anadolu Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Yavuz Cemil Erdem, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Uzm. Dr. Yüksel Özkale, Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral ve protokol üyeleri katıldı.

Yapılan anma programı, mübadillerin hatırasına saygı duruşu ve toplumun ortak belleğinin korunmasına vurgu yaparak sona erdi.

