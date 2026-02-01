Aydın'da Sağanak: Söke ve Kuşadası Yolları Trafiğe Kapandı

Aydın’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Söke ve Kuşadası yolları bir süre trafiğe kapandı.

Meteoroloji ve AFAD tarafından Aydın için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Akşam saatlerinde kentte sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.

Özellikle kentin batı kesimlerinde yaşanan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi; ulaşımda aksamalara yol açtı. Aydın-Söke ve Aydın-Kuşadası arasındaki çevre yolları bir süre ulaşıma kapatıldı.

Ekip müdahalesi ve uyarılar

Bölgede görevli ekipler güvenlik önlemleri alarak araçlar ve şehirlerarası yolcu otobüslerini farklı güzergâhlara yönlendirdi. Sazlı ve Argavlı mevkilerinde toprak kayması ve su birikintileri yolun kapanmasına neden oldu.

Söke Belediyesi hızlı şekilde bölgeye iş makineleri göndererek müdahale başlattı. Yapılan çalışmaların ardından trafik kontrollü şekilde tek taraflı verilmeye başlandı.

Yetkililer, olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

