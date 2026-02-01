Düzce, Zonguldak ve Bartın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı — 2 Şubat 2026

Düzce, Zonguldak ve Bartın'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji ve Düzce Valiliği'nden tedbir çağrısı

DÜZCE(İHA) — Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyor.

Düzce Valiliği meteorolojik uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda "2 Şubat 2026 Pazartesi günü Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Salı günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Beklenen etkiler: Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskleri mevcuttur. Yetkililer özellikle su kenarı yerleşimleri ve eğimli arazilerde yaşayanları uyarıyor.

Tavsiye: Vatandaşlar güncel meteorolojik uyarıları takip etmeli ve gerekli tedbirleri almalıdır.

