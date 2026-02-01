Bingöl'ün Yüzen Adaları Karla Kaplandı

Dron Görüntüleri Kartpostallık Kışı Sergiliyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yer alan Yüzen Adalar, etkili kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı. Havadan kaydedilen dron görüntüleri, adaların ve çevresindeki kış manzarasının kartpostallık görünümünü gözler önüne serdi.

Söz konusu doğal oluşum, Hazarşah köyü Aksakal Göl mezrasında bulunuyor. Bölge, Bingöl-Solhan kara yoluna yaklaşık 4 buçuk kilometre uzaklıkta yer alıyor ve tamamen doğal bir krater göl niteliği taşıyor. Üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrili yapısıyla dikkat çekiyor.

Gölün alanının yaklaşık 300 metrekareden büyük olduğu; bazı noktalarında ise 50 metreden fazla derinliğe ulaştığı belirtiliyor. Yaz ve kış aylarında su seviyesinin değişmediği, suyun ise tatlı ve berrak olduğu, herhangi bir madensel tuz içermediği aktarılıyor.

Doğal yapısı ve hareketli ada oluşumlarıyla Türkiye'nin önemli doğa alanları arasında yer alan Yüzen Adalar, kar sonrası farklı bir güzelliğe kavuştu. Dron ile kaydedilen görüntülerde adaların karla kaplı yüzeyi ve çevresindeki doğal doku öne çıkarken, bölge kış aylarında da doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

