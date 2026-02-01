Elazığ'da don tehlikesi: Yeni doğan kuzular evde biberonla besleniyor

Elazığ’ın Üçağaç köyünde aşırı soğuklar nedeniyle erken doğan kuzular, don riskine karşı eve alınarak biberonla besleniyor; aile yoğun bakım yapıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:28
Elazığ'da don tehlikesi: Yeni doğan kuzular evde biberonla besleniyor

Elazığ'da yeni doğan kuzular evin içine alındı

Don tehlikesine karşı biberonla bakım

Elazığ’ın Üçağaç köyünde etkili olan aşırı soğuklar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı. Soğuk hava nedeniyle koyunların erken doğum yapması sonucu dünyaya gelen kuzular, don tehlikesi nedeniyle evin içine alındı.

Fatih Sevim'e ait sürüde erken doğan kuzular, annelerinin yanlarında yeterince bakılamaması nedeniyle ev ortamında biberonla besleniyor. Aile, kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Kuzularla en yakından ilgilenenlerden biri de Fatih Sevim'in kızı Havin Sevim oldu. Evde beslenen kuzularla oyunlar oynayan Havin, onlara büyük sevgi gösteriyor.

Aile, soğuk havalar geçene kadar kuzuların evde bakılmaya devam edeceğini belirtti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları